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Кабмин предлагает урегулировать статус имущества оператора передачи электроэнергии

НовостиЭнергетика    06.06.2018 - 12:23
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин предлагает внести изменения в закон о рынке электроэнергии

Кабинет министр Украины предлагает урегулировать правовой статус имущества оператора системы передачи электроэнергии для реорганизации "Укрэнерго" в частное акционерное общество. Соответствующий законопроект есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство предлагает в законе о рынке электрической энергии закрепить пункт о том, что оператором системы передачи электроэнергии может быть владелец системы передачи или субъект хозяйствования, за которым система передачи закреплена владельцем на праве хозяйственного ведения.

Предполагается, что внесение этих изменений в закон позволит урегулировать вопросы правового статуса имущества оператора системы передачи электроэнергии на объекты системы передачи электроэнергии и преобразовать "Укрэнерго" в частное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Это, в свою очередь, обеспечит подготовку организационной структуры для деятельности оператора системы передачи в условиях функционирования новой модели рынка электроэнергии в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС.

 

Фото: текст законопроекта

Напомним, ранее правительство одобрило законопроект об урегулировании долгов на рынке электроэнергии.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, энергетика, Укрэнерго  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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