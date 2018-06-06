Кабмин предлагает урегулировать статус имущества оператора передачи электроэнергии

Кабмин предлагает внести изменения в закон о рынке электроэнергии

Кабинет министр Украины предлагает урегулировать правовой статус имущества оператора системы передачи электроэнергии для реорганизации "Укрэнерго" в частное акционерное общество. Соответствующий законопроект есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство предлагает в законе о рынке электрической энергии закрепить пункт о том, что оператором системы передачи электроэнергии может быть владелец системы передачи или субъект хозяйствования, за которым система передачи закреплена владельцем на праве хозяйственного ведения.

Предполагается, что внесение этих изменений в закон позволит урегулировать вопросы правового статуса имущества оператора системы передачи электроэнергии на объекты системы передачи электроэнергии и преобразовать "Укрэнерго" в частное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Это, в свою очередь, обеспечит подготовку организационной структуры для деятельности оператора системы передачи в условиях функционирования новой модели рынка электроэнергии в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС.

Фото: текст законопроекта

Напомним, ранее правительство одобрило законопроект об урегулировании долгов на рынке электроэнергии.