Кабмін пропонує врегулювати статус майна оператора передачі електроенергії

Кабмін пропонує внести зміни до закону про ринок електроенергії

Кабінет міністр України пропонує врегулювати правовий статус майна оператора системи передачі електроенергії для реорганізації "Укренерго" на приватне акціонерне товариство. Відповідний законопроект є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд пропонує в законі про ринок електричної енергії закріпити пункт про те, що оператором системи передачі електроенергії може бути власник системи передачі або суб'єкт господарювання, за яким система передачі закріплена власником на праві господарського відання.

Передбачається, що внесення цих змін до закону дозволить врегулювати питання правового статусу майна оператора системи передачі електроенергії на об'єкти системи передачі електроенергії і перетворити "Укренерго" на приватне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Це, в свою чергу, забезпечить підготовку організаційної структури для діяльності оператора системи передачі в умовах функціонування нової моделі ринку електроенергії відповідно до вимог Третього енергетичного пакета ЄС.

Фото: текст законопроекту

Нагадаємо, раніше уряд схвалив законопроект про врегулювання боргів на ринку електроенергії.