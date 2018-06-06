Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін пропонує врегулювати статус майна оператора передачі електроенергії

НовиниЕнергетика    06.06.2018 - 12:23
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін пропонує внести зміни до закону про ринок електроенергії

Кабінет міністр України пропонує врегулювати правовий статус майна оператора системи передачі електроенергії для реорганізації "Укренерго" на приватне акціонерне товариство. Відповідний законопроект є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд пропонує в законі про ринок електричної енергії закріпити пункт про те, що оператором системи передачі електроенергії може бути власник системи передачі або суб'єкт господарювання, за яким система передачі закріплена власником на праві господарського відання.

Передбачається, що внесення цих змін до закону дозволить врегулювати питання правового статусу майна оператора системи передачі електроенергії на об'єкти системи передачі електроенергії і перетворити "Укренерго" на приватне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Це, в свою чергу, забезпечить підготовку організаційної структури для діяльності оператора системи передачі в умовах функціонування нової моделі ринку електроенергії відповідно до вимог Третього енергетичного пакета ЄС.

 

Фото: текст законопроекту

Нагадаємо, раніше уряд схвалив законопроект про врегулювання боргів на ринку електроенергії.

 

Японія може надати Україні кредит на проекти з виробництва електроенергії з відходів
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, енергетика, Укренерго  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top