Кабмин предлагает уравнять условия оплаты труда украинцев, иностранцев и лиц без гражданства

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект 5795. Этот документ предлагает уравнять условия оплаты труда украинцев, иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал ВР .

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы "О занятости населения" и "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Изменения должны усовершенствовать основания выдачи или продления действия разрешений на работу иностранцев и лиц без гражданства и установить равные условия оплаты труда.

Документ также предлагает усовершенствовать перечень документов, которые работодатели должны подавать для получения или продления действия разрешения на применение труда иностранцев. Также хотят усовершенствовать размер платы за продление таких разрешений.

В то же время предложенный правительством законопроект предлагает усилить контроль за соблюдением законодательства в этой сфере, создать механизмы защиты национального рынка труда и его регулирования в части привлечения иностранной рабочей силы.

Этим документом Кабмин хочет не только создать равные условия оплаты труда, но и способствовать легальному трудоустройству иностранцев и лиц без гражданства.