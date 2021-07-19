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Кабмін пропонує урівняти умови оплати праці українців, іноземців та осіб без громадянства

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Україна, Понеділок 19 липня 2021 16:25
Кабмін пропонує урівняти умови оплати праці українців, іноземців та осіб без громадянства Фото: Кабмін пропонує урівняти умови оплати праці в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект 5795. Цей документ пропонує урівняти умови оплати праці українців, іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал ВР.

Законопроект передбачає внесення змін до законів "Про зайнятість населення" та "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Зміни повинні удосконалити підстави видачі або продовження дії дозволів на роботу іноземців та осіб без громадянства та встановити рівні умови оплати праці.

Документ також пропонує удосконалити перелік документів, які роботодавці повинні подавати для отримання або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців. Також хочуть удосконалити розмір плати за продовження таких дозволів.

Водночас запропонований урядом законопроект пропонує посилити контроль за дотриманням законодавства у цій сфері, створити механізми захисту національного ринку праці та його регулювання в частині залучення іноземної робочої сили.

Цим документом Кабмін хоче не тільки створити рівні умови оплати праці, але й сприяти легальному працевлаштуванню іноземців та осіб без громадянства.

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