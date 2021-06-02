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Кабмин предлагает упростить предоставление гражданства иностранным бойцам ООС

Автор: РБК-Украина

Украинское правительство подготовило законопроект, который упрощает процедуру предоставления гражданства иностранным бойцам операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Речь идет о тех, кто принимал участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.

Предполагается, что законопроект позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерация, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений. А также иностранцам и лицам без гражданства, которые служили или служат в Вооруженных силах Украины и/или принимали участие в АТО на Донбассе.

Фото: текст законопроекта

В объяснительной записке уточняются, что на упрощенный порядок могут претендовать иностранцы, принятие в гражданство которых составляет государственный интерес для Украины. В том числе, если в представлении на имя президента содержатся сведения о том, что человек непосредственно принимал участие в операции на Донбассе по обеспечению территориальной целостности.

Напомним, президент Владимир Зеленский еще в августе 2019 года своим указом упростил предоставление гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическому преследованию.

После этого он дал гражданство Украины 11 воевавшим на Донбассе иностранцам.

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