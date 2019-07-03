Кабмин предлагает создать отдельное ведомство по управлению отходами

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде создать отдельное ведомство по управлению отходами. Об этом свидетельствует правительственный законопроект №10411 "Об управлении отходами", зарегистрированный в парламенте 2 июля.

В пояснительной записке подчеркивается, что отсутствие действенного механизма управления отдельными видами отходов, недостаточный уровень межведомственного взаимодействия и отсутствие стратегического планирования приводят к увеличению количества несанкционированных свалок и перегруженных полигонов, не соответствующих экологическим требованиям.

"За 2017 год общие объемы образования отходов в Украине составляют 366 млн тонн, количество твердых бытовых отходов, собранных и перевозимых предприятиями, составляет около 52 млн куб. метров, из них 93 процента захоронены на полигонах и свалках. Из 5,4 тыс. полигонов почти половина не соответствует нормам безопасности. Только около 7 процентов твердых бытовых отходов используются как вторичные ресурсы", - информируют в правительстве.

Итак, проектом впервые внедряются в национальное законодательство основополагающие принципы и положения европейского законодательства в области управления отходами, в частности, введение иерархии управления отходами и расширенной ответственности производителя, системы долгосрочного планирования управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях.

Проектом закона предусмотрено внедрение информационной системы управления отходами, которая позволит значительно упростить систему учета и отчетности, представление деклараций и осуществление разрешительных процедур в сфере управления отходами. Планируется ввести Национальный перечень отходов на замену Государственном классификатору отходов, что будет способствовать гармонизации перечня отходов с европейским и будет применяться в системе учета и отчетности в сфере управления отходами.

Документом предусматривается создание центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере управления отходами, с полномочиями по организации системы управления отходами и обеспечению ее функционирования.

Подчеркнем, документом предлагается существенное повышение размеров штрафов за правонарушения в сфере управления отходами.

Напомним, в конце февраля Кабинет министров Украины утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года.

Отметим, в Украине отменили обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках.

Как писало РБК-Украина ранее, министр экологии Остап Семерак заявлял, что в Украине почти все мусорные свалки не отвечают экологическим нормам.