Кабмін пропонує створити окреме відомство з управління відходами

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді створити окреме відомство з управління відходами. Про це свідчить урядовий законопроект №10411 "Про управління відходами", зареєстрований у парламенті 2 липня.

У пояснювальній записці підкреслюється, що відсутність дієвого механізму управління окремими видами відходів, недостатній рівень міжвідомчої взаємодії та відсутність стратегічного планування призводять до збільшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ та перевантажених полігонів, що не відповідають екологічним вимогам.

"За 2017 рік загальні обсяги утворення відходів в Україні становлять 366 млн тон; кількість твердих побутових відходів, зібраних та перевезених підприємствами, складає близько 52 млн куб. метрів, з них 93 відсотки захоронено на полігонах та звалищах. З 5,4 тис. полігонів майже половина не відповідає нормам безпеки. Лише близько 7 відсотків твердих побутових відходів використовуються як вторинні ресурси", - інформують в уряді.

Отже, проектом вперше впроваджуються в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема, запровадження ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, системи довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Проектом закону передбачено впровадження інформаційної системи управління відходами, яка надасть змогу значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами. Планується запровадити Національний перелік відходів на заміну Державному класифікатору відходів, що сприятиме гармонізації переліку відходів з європейським та буде застосовуватися в системі обліку та звітності у сфері управління відходами.

Документом передбачається утворення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління відходами, з повноваженнями щодо організації системи управління відходами та забезпечення її функціонування.

Підкреслимо, документом пропонується суттєве підвищення розмірів штрафів за правопорушення у сфері управління відходами.

Нагадаємо, у кінці лютого Кабінет міністрів України затвердив Національний план управління відходами до 2030 року.

Зазначимо, в Україні скасували обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхівках.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр екології Остап Семерак заявляв, що в Україні майже всі сміттєві звалища не відповідають екологічним нормам.