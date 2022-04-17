Кабмин предлагает согласовать наказание за военные преступления с международным правом

Положения проекта закона направлены и на установление криминальной ответственности за так называемые основные преступления по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления) в соответствии с требованиями современного международного права (в том числе - в связи с положениями Римского статута).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, регламентация криминальной ответственности за военные преступления в соответствии с законодательством Украины нуждается в существенной модернизации, поэтому предлагаемые редакции статей 438-4385 КК охватывают все разновидности военных преступлений, предусмотренные статьей 8 Римского статута, а также другие серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года о защите жертв войны.

Часть вторую статьи 442 КК предлагается изложить в соответствии с текстом статьи III Конвенции о предупреждении геноцида и наказания за него 1948 года, учитывая специфическое юридическое содержание прямого и публичного подстрекательства к геноциду.

Статья 4421 КК призвана обеспечить криминализацию преступлений против человечности. Предусмотренный настоящей статьей перечень деяний в полной мере, с соблюдением национальной юридической техники, предусматривает содержание статьи 7(1) Римского статута.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, положениями Криминального кодекса Украины на сегодня не предусмотрено уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, которые представляют собой нарушение обычаев, а не договорного международного гуманитарного права.