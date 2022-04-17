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Уряд пропонує узгодити покарання за воєнні злочини з міжнародним правом

Фото: Кабмін запропонував зміни до Кримінального кодексу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України пропонує привести положення Кримінального кодексу у відповідність до норм міжнародного права. Документ поданий до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону 7290.

Положення проекту закону спрямовані на та встановлення кримінальної відповідальності за так звані основні злочини за міжнародним правом (геноцид, агресія, злочини проти людяності та воєнні злочини) у відповідності з вимогами сучасного міжнародного права (у тому числі - згідно з положеннями Римського статуту).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, регламентація кримінальної відповідальності за воєнні злочини відповідно до законодавства України потребує суттєвої модернізації, тому пропоновані редакції статей 438-4385 КК охоплюють всі різновиди воєнних злочинів, передбачені статтею 8 Римського статуту, а також інші серйозні порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв війни.

Частину другу статті 442 КК пропонується викласти у відповідності до тексту статті ІІІ Конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього 1948 року з огляду на специфічний юридичний зміст прямого та публічного підбурювання до геноциду.

Стаття 4421 КК покликана забезпечити криміналізацію злочинів проти людяності. Передбачений цією статтею перелік діянь повною мірою, з дотриманням національної юридичної техніки, передбачає зміст статті 7(1) Римського статуту.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, положеннями Кримінального кодексу України на сьогодні не передбачено кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини, що являють собою порушення звичаєвого, а не договірного міжнародного гуманітарного права.

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