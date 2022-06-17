UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин предлагает распустить депутатов местных советов от запрещенных партий

Фото: заседание правительства (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров предлагает распустить депутатов местных советов, которые прошли в них как представители партий, попавших под запрет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, Кабинет министров одобрил законопроект о последствиях судебных запретов политических партий для депутатов местных советов.

Предполагается, что одним из оснований досрочного прекращения полномочий депутата местного совета является вступление в силу решения суда о запрете деятельности политической партии, от местной организации которой выдвигался и был избран депутат. При этом основанием для роспуска может стать вхождение в депутатскую фракцию местной организации такой партии.

Полномочия местного совета будут досрочно прекращаться в случае досрочного роспуска более половины депутатов от общего состава. В таком случае до проведения первой сессии новоизбранного совета в районах, областях, на территориях территориальных общин, где введен режим военного положения, образуются военные или военно-гражданские администрации.

Напомним, на сегодня в Украине под запрет попали девять партий из санкционного списка СНБО.

В частности, "Оппозиционный блок", Социалистическая партия, "Наши", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо", "Держава", партия "Справедливости и развития" и "Партия Шария".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины