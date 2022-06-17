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Кабмін пропонує розпустити депутатів місцевих рад від заборонених партій

Фото: засідання уряду (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів пропонує розпустити депутатів місцевих рад, які пройшли до них як представники партій, що потрапили під заборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, Кабінет міністрів схвалив законопроект про наслідки судових заборон політичних партій для депутатів місцевих рад.

Передбачається, що однією з підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради є набуття чинності рішення суду про заборону діяльності політичної партії, від місцевої організації якої висувався і був обраний депутат. При цьому підставою для розпуску може стати входження в депутатську фракцію місцевої організації такої партії.

Повноваження місцевої ради будуть достроково припинятися у разі дострокового розпуску більше половини депутатів від загального складу. У такому разі до проведення першої сесії новообраної ради в районах, областях, на територіях територіальних громад, де запроваджено режим воєнного стану, утворюються військові або військово-цивільні адміністрації.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні під заборону потрапили дев'ять партій із санкційного списку РНБО.

Зокрема, "Опозиційний блок", Соціалістична партія, "Наші", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо", "Держава", партія "Справедливості і розвитку" і "Партія Шарія".

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Кабінет Міністрів України