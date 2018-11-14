Кабмін пропонує Раді ухвалити закон про детінізацію зарплат

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Новий закон дозволить збільшити надходження до Пенсійного фонду на 10 млрд гривень

Кабінет міністрів України на засіданні 14 листопада схвалив законопроект про детінізацію зарплат. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Законопроект пропонує удосконалити законодавство у нарахуванні Єдиного соціального внеску (ЄСВ), що дозволить збільшити надходження до Пенсійного фонду на 10 млрд гривень. Також пропонується збільшити максимальну базу нарахування ЄСВ з 15 до 25 мінімальних зарплат (до 104325 гривень) і встановити регресивну шкалу розміру сплати ЄСВ з розміру заробітної плати, що перевищує максимальну величину.

Крім того, пропонується ввести на підприємствах диференціацію зарплат, залежно від кваліфікації робітників, а керівників - встановлювати зарплату в розмірі не менше двох мінімальних. Також буде посилено відповідальність за ухилення від сплати ЄСВ.

Відзначимо, за даними Мінсоцполітики, на сьогодні заробітна плата майже 4 млн працівників не перевищує 4 тисяч гривень. У вересні загальна сума їхніх зарплат склала 11,1 млрд гривень, однак більше половини цих коштів отримала 51 тис. працівників, які заплатили ЄСВ тільки 40%.

Фото: законопроект про детінізацію зарплат

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в жовтні кількість офіційно працевлаштованих українців зросла на 150 тисяч осіб.