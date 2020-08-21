Кабмин предлагает Раде пересмотреть ограничение зарплат в госсекторе

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Карантин продлится и в дальнейшем, а в госсекторе должны получать достойную зарплату

Кабинет министров хочет, чтобы Верховная рада пересмотрела свое решение об ограничении зарплат в государственном секторе. Сейчас оно установлено на уровне 47,2 тысяч гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал інтервью агентству Укринформ.

Он отметил, когда этот вопрос выносился в парламент, идея заключалась во временном ограничении.

"Назывались сроки - завершение карантина, плюс два месяца. Но тогда, в апреле, никто не знал, как будет развиваться эпидситуация и как долго продлится карантин. Сегодня мы понимаем, что карантин будет оставаться и в дальнейшем. При отсутствии вакцин и лекарств - это единственный эффективный инструмент контроля за уровнем заболеваемости", - сказал он.

Шмыгаль считает, что сегодня стоит вопрос принятия изменений в закон.

"Правительственным решением мы не можем его изменить. Тем более есть представление в Конституционный суд, что затягивает сроки. Поэтому будем со своей стороны вести диалог с парламентом, искать компромисс", - сказал Шмыгаль.

По его словам, уже есть целый ряд прецедентов, когда в результате парламентского решения об ограничении зарплат на госпредприятиях качественные топ-менеджеры из государственных учреждений, банков, промышленных предприятий уволились и ушли в частный сектор.

Напомним, 13 апреля Рада поддержала изменения в бюджет-2020, в которых предусмотрены сокращения выплат чиновникам.

По данным опроса компании Research & Branding Group, украинцы считают, что уровень выплат (зарплат, премий и надбавок) украинским топ-чиновников в среднем должен составлять 31,6 тысяч гривен.