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Кабмін пропонує Раді переглянути обмеження зарплат у держсекторі

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 12:28
Кабмін пропонує Раді переглянути обмеження зарплат у держсекторі
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Карантин триватиме й надалі, а у держсекторі повинні отримувати гідну зарплату

Кабінет міністрів хоче, щоб Верховна рада переглянула своє рішення про обмеження зарплат у держаному секторі. Наразі воно встановлене на рівні 47,2 тисяч гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав інтерв'ю агентству Укрінформ.

Він наголосив, коли це питання виносилося в парламент, ідея полягала у тимчасовому обмеженні.

"Називалися строки - завершення карантину, плюс два місяці. Але тоді, у квітні, ніхто не знав, як розвиватиметься епідситуація та як довго триватиме карантин. Сьогодні ми розуміємо, що карантин залишатиметься і надалі. За відсутності вакцин і ліків - це єдиний ефективний інструмент контролю за рівнем захворюваності", - сказав він.

Шмигаль вважає, що сьогодні стоїть питання ухвалення змін до закону.

"Урядовим рішенням ми не можемо його змінити. Тим більше є подання до Конституційного суду, що затягує строки. Тож будемо зі свого боку вести діалог з парламентом, шукати компроміс", - сказав Шмигаль.

За його словами, вже є цілий ряд прецедентів, коли в результаті парламентського рішення про обмеження зарплат на держпідприємствах якісні топ-менеджери з державних установ, банків, промислових підприємств звільнилися і пішли у приватний сектор.

Нагадаємо, 13 квітня Рада підтримала зміни до бюджету-2020, в яких передбачені скорочення виплат чиновникам.

За даними опитування компанії Research & Branding Group, українці вважають, що рівень виплат (зарплат, премій і надбавок) українським топ-чиновників у середньому повинен становити 31,6 тисяч гривень.

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