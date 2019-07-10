Кабмин предлагает Раде новый закон о профтехобразовании

Кабинет министров Украины поддержал проект закона "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" в ходе своего заседания в среду, 10 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ будет направлен на рассмотрение Верховной рады Украины.

"Есть предложение принять", - отметил глава правительства Владимир Гройсман.

Так, принятие закона "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" обеспечит согласование положений нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере профессионально-технического образования.

Принятие документа создаст условия для развития сотрудничества с работодателями и их объединениями, даст толчок повышению качества и престижности такого образования.

Подчеркивается, что этот закон должен упростить, сделать более понятным для всех участников системы профессионального образования механизм обеспечения соответствия компетенций выпускников учреждений профобразования потребностям рынка труда и развития экономики.

Также ожидается, что принятие закона повысит мотивацию развития сотрудничества с предприятиями, даст толчок повышению качества подготовки соискателей образования, повысит престижность профтехобразования.

Реализация проекта будет осуществляться за счет средств государственного и местного бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством. Дополнительных средств из государственного и местных бюджетов в 2019 году не требуется.

При этом указано, что объем финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для реализации проекта акта, определяется ежегодно с учетом возможностей государственного и местного бюджетов, размера международной технической помощи.

Напомним, ранее Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №8321-д "О профессиональном предвысшем образовании", которым регулируется вопрос финансирования техникумов и колледжей. За документ проголосовали 254 парламентария.

Как писало РБК-Украина, данный закон уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.