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Кабмин предлагает Раде направить 1 млрд гривен на зарплату шахтерам

Новости » Энергетика    10.07.2019 - 13:08
Кабмин предлагает Раде направить 1 млрд гривен на зарплату шахтерам
Иллюстративное фото (GettyImages)

Решение о направлении дополнительных средств должен принять профильный комитет Рады

Кабинет министров предлагает Верховной раде дополнительно направить один миллиард гривен на зарплаты шахтерам. Об этом в ходе заседания правительства сказал глава Кабмина Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Он рассчитывает, что решение правительства уже сегодня поддержит профильный комитет Верховной рады.

"Вопрос дотаций украинских шахт и поддержки выплаты заработной платы. Мы тоже нашли решение о том, чтобы направить дополнительно один миллиард гривен... Решение еще должно быть принято профильным комитетом парламента. Правительство свою работу сделало. Мы рассчитываем, что сегодня быстро и комитет парламента примет эти все решения, и они будут реализованы. Чтобы не было задержек", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщала, что 5 июня на зарплаты шахтерам было выделено 300 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале июня около сотни горняков перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская в селе Смереков Львовской области. Также они перекрыли дорогу близ села Воля-Высоцкая. Протестующие требовали выплатить задолженность зарплат за март, апрель и май.

Отметим также, в январе Кабинет министров утвердил порядок погашения задолженности перед шахтерами. Отмечалось, что бюджетные средства будут направлены на оплату труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты, а также на погашение задолженностей. Кроме того, деньги планировалось направлять на модернизацию угледобывающих предприятий.

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