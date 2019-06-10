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У Зеленского назвали сроки погашения задолженности перед шахтерами

Новости » Политика    10.06.2019 - 18:35
У Зеленского назвали сроки погашения задолженности перед шахтерами
Фото: Юлия Мендель (Виталий Носач, РБК-Украина)

На зарплаты шахтерам выделили 300 млн

Первые выплаты по задолженности зарплат шахтерам будут перечислены сегодня или завтра. Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как заявила Мендель, в среду, 5 июня, было выделено 300 млн на зарплаты шахтерам.

"В среду было выделено 300 млн гривен на зарплаты шахтерам. Из них первый транш, который равен 41 млн гривен будет выдано уже сегодня или завтра. Эти деньги не решают всего вопроса задолженности", - сообщила Мендель.

По ее словам, главная проблема в том, что цена угля сейчас слишком дорога для того, чтобы ее покупал "Центрэнерго".

"Главная проблема в том, что цена угля слишком дорога для того, что его покупал "Центрэнерго". Она сейчас составляет 2 800 гривен. То, что сейчас происходит - это проходят переговоры между Министерством энергетики и "Центрэнерго" для того, чтобы уменьшить цену до 2 400 Мы надеемся, что это будет решением проблемы. Президент со своей стороны, сделает все, чтобы остановить ситуацию с забастовкой", - добавила она.

Напомним, сегодня около сотни горняков перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская в селе Смереков Львовской области. Также они перекрыли дорогу близ села Воля-Высоцкая. Основное требование протестующих - выплатить задолженность зарплат за март, апрель и май.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в январе Кабинет министров утвердил порядок погашения задолженности перед шахтерами. Отмечалось, что бюджетные средства направляются на оплату труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты, а также на погашение задолженностей. Также деньги планировалось направлять на модернизацию угледобывающих предприятий.

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