Кабмін пропонує Раді направити 1 млрд гривень на зарплату шахтарях

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Рішення про направлення додаткових коштів має ухвалити профільний комітет Ради

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді додатково направити один мільярд гривень на зарплати шахтарям. Про це у ході засідання уряду сказав глава Кабміну Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Він розраховує, що рішення уряду вже сьогодні підтримає профільний комітет Верховної ради.

"Питання дотацій українських шахт і підтримки виплати заробітної плати. Ми теж знайшли рішення про те, щоб направити додатково один мільярд гривень… Рішення ще має бути ухвалене профільним комітетом парламенту. Уряд свою роботу зробив. Ми розраховуємо, що сьогодні швидко і комітет парламенту ухвалить ці всі рішення, і вони будуть реалізовані. Щоби не було затримок", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомляла, що 5 червня на зарплати шахтарям було виділено 300 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку червня близько сотні гірників перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська в селі Смереків Львівської області. Також вони перекрили дорогу біля села Воля-Висоцька. Протестуючі вимагали виплатити заборгованість зарплат за березень, квітень і травень.

Відзначимо також, у січні Кабінет міністрів затвердив порядок погашення заборгованості перед шахтарями. Зазначалося, що бюджетні кошти будуть спрямовані на оплату праці шахтарів і внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою зарплати, а також на погашення заборгованостей. Крім того, гроші планувалося направляти на модернізацію вуглевидобувних підприємств.