ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін пропонує Раді направити 1 млрд гривень на зарплату шахтарях

Новини » Енергетика    10.07.2019 - 13:08
Кабмін пропонує Раді направити 1 млрд гривень на зарплату шахтарях
Ілюстративне фото (GettyImages)

Рішення про направлення додаткових коштів має ухвалити профільний комітет Ради

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді додатково направити один мільярд гривень на зарплати шахтарям. Про це у ході засідання уряду сказав глава Кабміну Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Він розраховує, що рішення уряду вже сьогодні підтримає профільний комітет Верховної ради.

"Питання дотацій українських шахт і підтримки виплати заробітної плати. Ми теж знайшли рішення про те, щоб направити додатково один мільярд гривень… Рішення ще має бути ухвалене профільним комітетом парламенту. Уряд свою роботу зробив. Ми розраховуємо, що сьогодні швидко і комітет парламенту ухвалить ці всі рішення, і вони будуть реалізовані. Щоби не було затримок", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомляла, що 5 червня на зарплати шахтарям було виділено 300 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку червня близько сотні гірників перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська в селі Смереків Львівської області. Також вони перекрили дорогу біля села Воля-Висоцька. Протестуючі вимагали виплатити заборгованість зарплат за березень, квітень і травень.

Відзначимо також, у січні Кабінет міністрів затвердив порядок погашення заборгованості перед шахтарями. Зазначалося, що бюджетні кошти будуть спрямовані на оплату праці шахтарів і внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою зарплати, а також на погашення заборгованостей. Крім того, гроші планувалося направляти на модернізацію вуглевидобувних підприємств.

Гройсман доручив знайти кошти на парад до Дня незалежності Гройсман доручив забезпечити жителів Донбасу питною водою
Новини України Володимир Гройсманшахтерызарплата
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся