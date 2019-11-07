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Кабмін пропонує Раді змінити механізм обробки персональних даних

Новини » Політика     07.11.2019 - 12:00
Кабмін пропонує Раді змінити механізм обробки персональних даних
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект Кабмін подав у Раду

Кабінет міністрів України подав до Верховної ради законопроект щодо змін у механізмі обробки персональних даних українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра Кабміну Дмитра Дубілета.

За його словами, на засіданні уряду у середу проголосували за законопроект, "який зробить в Україні трохи менше бюрократії".

Кабмін пропонує Раді змінити механізм обробки персональних даних

"Нещодавно я писав про всюдисущий документ "Згода на обробку персональних даних"... Проблема в тому, що в законі не достатньо чітко описано механізм згоди на обробку даних... Вчора ми подали в Раду акт, який повинен, з одного боку, краще захистити українців в тому, як організації поводяться з їхніми даними. З іншого боку, ми повинні позбутися цього папірця, який насправді нікого ні від чого не захищає", - написав урядовець.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Конституційний суд України визнав неконституційним надання Міністерству фінансів України права отримувати інформацію, що містить персональні дані. Згідно з рішенням суду, тепер міністерство має запитати дозволу, перш ніж отримувати дані по пенсіях, посібниками, пільг, субсидій, інших соціальних виплат.

Як писало РБК-Україна, на підпис президентові України Володимиру Зеленському передали законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат. Документом верифікація держвиплат визначається як комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

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