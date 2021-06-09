Кабмин предлагает перевести льготы на проезд и коммуналку в денежную форму

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, изменениями предусматривается, что "льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации, что будет способствовать адресности предоставления льгот исходя из возможностей местных бюджетов".

Проект касается льгот на оплату проезда в транспорте. При этом бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется. Кроме того, переводятся в денежную форму льготы на коммунальные услуги. Решения по льготам будут принимать органы местной власти.

В документе говорится, что сейчас законами Украины установлены льготы по оплате проезда и другие льготы отдельным категориям граждан (ветераны войны, ветераны военной службы, органов внутренних дел и другие лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы; жертвы нацистских преследований; лица с инвалидностью; родители военнослужащих, которые погибли или умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы; реабилитированные лица, дети из многодетных семей).

"Целью принятия акта является урегулирование вопроса предоставления льгот по оплате проезда и других льгот отдельным категориям граждан в денежной форме путем делегирования органам местного самоуправления полномочий по определению порядка предоставления и размеров денежной компенсации", - говорится в документе.