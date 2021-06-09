Уряд пропонує перевести пільги на проїзд та комуналку в грошову форму

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, змінами передбачається, що "пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у визначеному ними порядку та розмірах у формі грошової компенсації, що сприятиме адресності надання пільг виходячи зі спроможності місцевих бюджетів".

Проект стосується пільг на оплату проїзду у транспорті. При цьому безоплатний проїзд за пред’явленням відповідного посвідчення скасовується. Крім того, переводяться у грошову форму пільги на комунальні послуги. Рішення щодо пільг будуть ухвалювати органи місцевої влади.

У документі йдеться, що зараз законами України встановлено пільги з оплати проїзду та інші пільги окремим категоріям громадян (ветерани війни; ветерани військової служби, органів внутрішніх справ та інші; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; жертви нацистських переслідувань; особи з інвалідністю; батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби; реабілітовані особи; діти з багатодітних сімей).

"Метою прийняття акта є врегулювання питання надання пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг окремим категоріям громадян у грошовій формі шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень щодо визначення порядку надання і розмірів грошової компенсації", - йдеться в документі.