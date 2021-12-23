ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин предлагает определить и классифицировать спиртные напитки

Новина українською →
Киев, Четверг 23 декабря 2021 14:59
Кабмин предлагает определить и классифицировать спиртные напитки Фото: в Украине планируют ввести определения спиртных напитков (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины принял законопроект об определении спиртных напитков. А также о введении их классификации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение правительства.

Правительство предлагает определить спиртные напитки, ввести их классификацию и систему контроля относительно географических указаний в соответствии с законодательством ЕС.

Законопроект сфокусирован на предотвращении практики неправомерного использования зарегистрированных географических указаний спиртных напитков и для добросовестной конкуренции на рынке спиртных напитков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
Путин обвинил Германию в поставках дешевого газа из РФ в Украину
Путин обвинил Германию в поставках дешевого газа из РФ в Украину
DAILY
Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"