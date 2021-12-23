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Кабмін пропонує визначити та класифікувати спиртні напої

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 14:59
Кабмін пропонує визначити та класифікувати спиртні напої Фото: в Україні планують запровадити визначення спиртних напоїв (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів України прийняв законопроект щодо визначення спиртних напоїв. А також щодо запроваднення їх класифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення уряду.

Уряд пропонує визначити спиртні напої, запровадити їх класифікацію та систему контролю щодо географічних зазначень відповідно до законодавства ЄС.

Законопроект сфокусований на запобігання практиці неправомірного використання зареєстрованих географічних зазначень спиртних напоїв та добросовісної конкуренції на ринку спиртних напоїв.

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Кабінет Міністрів України
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