Кабмин изменил порядок назначения на госслужбу на время карантина

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменения обусловлены принятием закона о бюджете чрезвычайной ситуации

Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседания утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина. Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что это обусловлено тем, что законом "О внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год" было приостановлено действие закона "О государственной службе" в части проведения конкурсов на должности госслужбы и назначения на должности госслужбы по результатам конкурса.

В новом порядке предусматривается, что:

субъекты назначения могут воспользоваться, в первую очередь, правом назначить на вакантные должности лиц среди тех, кого предложила комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы (для должностей категории А) и конкурсные комиссии (должности категории Б и В) по результатам незавершенных конкурсов по состоянию на начало действия карантина;

субъекты назначения или руководители госслужбы в государственном органе могут назначить на должность лиц путем заключения контракта на прохождение госслужбы на период действия карантина и до дня назначения на эту должность лица уже по результатам проведенного конкурса после отмены действия карантина.

При этом во втором случае лицо назначается на должность только на определенный срок, по истечении которого должен быть обязательно проведен классический конкурс на занятие должности государственной службы. Он должен быть объявлен в течение 2 месяцев после отмены действия карантина.

Указано, что отбор лиц по такой процедуре будет осуществляться по результатам проведенных собеседований с теми кандидатами, которые захотят и будут соответствовать общим требованиям к тем, кто претендует на должности государственной службы. Кроме того, информация о подборе таким образом обнародуется на Едином портале вакансий государственной службы.

"Этот порядок не применяется к победителям конкурса, которые по определенным причинам (проведение спецпроверки и т.д.) на момент вступления в силу этого постановления не назначены на соответствующие должности. В таком случае назначение осуществляется на общих основаниях в соответствии с ЗУ "О государственной службе", - добавили в Кабмине.

Напомним, президент Владимир Зеленский одобрил изменения в государственный бюджет-2020 в связи с пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, 13 апреля парламент принял за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом.