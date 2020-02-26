Кабмин предлагает назначить стипендии детям журналистов Лабуткина и Веремия

Кабинет министров Украины предлагает назначить стипендии президента детям журналистов Дмитрия Лабуткина и Вячеслава Веремия, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 26 февраля.

"Стипендии президента Украины предлагается назначить детям журналистов Лабуткина Дмитрия и Веремия Вячеслава, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей. Дмитрий Лабуткин погиб, собирая фотоматериалы о российском присутствии на востоке Украины. Журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия убили 2014-го года в Киеве", - сообщили в Кабмине.

Фото: проект указа президента

Напомним, в сентябре 2019 года Верховный суд Украины суд оставил в силе приговор Юрию Крысину, который отбывает срок за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Майдана.

Так, 13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева вынес приговор Крысину по делу об убийстве журналиста Веремия. Согласно решению суда, осужденный должен отбыть пятилетний срок в колонии. До этого Шевченковский райсуд Киева приговорил его к 4 годам условно.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2018 года пятый президент Петр Порошенко подписал указ о стипендиях детям журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Выплаты стипендии продолжили сыну журналиста Вячеслава Веремия, погибшего во время Революции Достоинства, и дочери корреспондента Дмитрия Лабуткина, погибшего в районе Дебальцево.