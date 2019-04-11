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Суд начал оглашать обвинительный акт по делу Крысина

Новости » Общество    11.04.2019 - 16:53
Суд начал оглашать обвинительный акт по делу Крысина
Фото: Юрий Крисін (Униан)

Сам обвиняемый участвует в заседании в режиме видеоконференции из Торецкой колонии

В Дарницком районном суде города Киева за год наконец перешли к оглашению обвинительного акта по делу Юрия Крысина, которого обвиняют в пытках и препятствовании мирным собраниям граждан. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала прокурор по делу Юлия Малашич.

По ее словам, сегодня уже начали читать обвинительный акт. Защита в свою очередь ходатайствовал об оглашении полного текста.

Сам обвиняемый участвует в заседании в режиме видеоконференции из Торецкой колонии.

Отметим, более года суд пытался начать читать обвинительный акт по делу Юрия Крысина. За это время уже изменилась председательствующая в деле, а также один из адвокатов обвиняемого. Таким, образом, из дела вышел Игорь Василенко, а на его замену пришел Валентин Рыбин.

В течение этого времени адвокаты Крысина регулярно срывали заседания, не появлялись в суде и заявляли отводы прокурорам и судье. В конце июля, когда оставалось объявить последние 8 страниц обвинительного акта, сторона защиты с четвертой попытки добилась отвода судьи Любови Леонтюк. В итоге дело начали рассматривать заново, с подготовительной стадии, и под председательством нового судьи Ольги Просаловой.

Изначально в деле было двое обвиняемых - Крысин, которого следствие считает организатором титушек, и его охранник Сергей Чемес. Дело рассматривали в суде с февраля 2018 года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева вынес приговор Крысину по делу об убийстве журналиста Веремия. Сейчас Крысын отбывает срок в Торецкой исправительной колонии.

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