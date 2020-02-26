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Кабмін пропонує призначити стипендії дітям журналістів Лабуткіна та Веремія

Новини » Політика     26.02.2020 - 12:07
Кабмін пропонує призначити стипендії дітям журналістів Лабуткіна та Веремія
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Журналісти загинули під час виконання своїх професійних обов'язків

Кабінет міністрів України пропонує призначити стипендії президента дітям журналістів Дмитра Лабуткіна та В'ячеслава Веремія, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram.

Відповідне рішення було прийняте у ході засідання уряду у середу, 26 лютого.

"Стипендії президента України пропонується призначити дітям журналістів Лабуткіна Дмитра та Веремія В'ячеслава, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Дмитро Лабуткін загинув, збираючи фотоматеріали про російську присутність на сході України. Журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія вбили 2014-го року у Києві", - поінформували у Кабміні.


Фото: проект указу президента

Нагадаємо, у вересні 2019 року Верховний суд України суд залишив у силі вирок Юрію Крисіну, який відбуває термін за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія під час Майдану.

Так, 13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва виніс вирок Крисіну у справі про вбивство журналіста Веремія. Згідно з рішенням суду, засуджений повинен відбути п'ятирічний термін в колонії. До цього Шевченківський райсуд Києва засудив його до 4 років умовно.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді 2018 року п'ятий президент Петро Порошенко підписав указ про стипендії дітям журналістів, які загинули під час виконання професійних обов'язків. Виплати стипендії продовжили синові журналіста В'ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Переваги, і дочки кореспондента Дмитра Лабуткіна, який загинув у районі Дебальцево.

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