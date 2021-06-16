Кабмін пропонує спрямувати 1,4 млрд гривень від розмитнення "євроблях" на боротьбу з COVID-19

Кабінет міністрів пропонує спрямувати до спеціального фонду держбюджету 1,4 млрд гривень податків від розмитнення "євроблях". Кошти пропонується спрямувати на боротьбу з COVID-19, а також проведення вакцинації.

Законопроект схвалений під час засідання уряду 16 червня, яке транслювалося в Youtube , та буде спрямований до Верховної ради.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, за інформацією Державної митної служби України, після закінчення пільгового періоду оподаткування, протягом 2020 року в Україну ввезено 38,4 тис. одиниць транспортних засобів, у т. ч. з порушенням термінів перебування у митних режимах транзиту та тимчасового ввезення - 7,5 тис. транспортних засобів.

Отже, доходи спеціального фонду державного бюджету України на 2021 рік пропонується збільшити на 1 433,75 млн грн, у тому числі:

акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) з транспортних засобів на 1 140,0 млн гривень;

податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів з транспортних засобів на 230,0 млн гривень;

надходження від добровільно сплачених фізичними особами коштів на 63,75 млн гривень.

Отримані кошти пропонується витратити за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".