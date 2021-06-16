Кабмін пропонує спрямувати 1,4 млрд гривень від розмитнення "євроблях" на боротьбу з COVID-19
Кабінет міністрів пропонує спрямувати до спеціального фонду держбюджету 1,4 млрд гривень податків від розмитнення "євроблях". Кошти пропонується спрямувати на боротьбу з COVID-19, а також проведення вакцинації.
Законопроект схвалений під час засідання уряду 16 червня, яке транслювалося в Youtube, та буде спрямований до Верховної ради.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, за інформацією Державної митної служби України, після закінчення пільгового періоду оподаткування, протягом 2020 року в Україну ввезено 38,4 тис. одиниць транспортних засобів, у т. ч. з порушенням термінів перебування у митних режимах транзиту та тимчасового ввезення - 7,5 тис. транспортних засобів.
Отже, доходи спеціального фонду державного бюджету України на 2021 рік пропонується збільшити на 1 433,75 млн грн, у тому числі:
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) з транспортних засобів на 1 140,0 млн гривень;
- податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів з транспортних засобів на 230,0 млн гривень;
- надходження від добровільно сплачених фізичними особами коштів на 63,75 млн гривень.
Отримані кошти пропонується витратити за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".
Нагадаємо, з 15 червня почала діяти нова пільгова формула для розмитнення "євроблях", що в'їхали на територію України до кінця 2020 року. Норми закону застосовуватимуться до 15 листопада 2021 року.
За даними опитування Центру Разумкова, наприкінці травня 2021 року 43% опитаних українців заявили, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу. Ще у березні таких було 51,5%.