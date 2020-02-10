Кабмін пропонує змінити деякі закони щодо участі України у миротворчих операціях

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент текст законопроекту відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України прийняти законопроект №3041 "Про внесення змін до деяких законів України щодо участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

На даний момент текст законопроекту відсутній на сайті парламенту. Він був зареєстрований у понеділок, 10 лютого.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

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