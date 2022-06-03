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Кабмин повысил предельный возраст для работы в органах МВД: кому и на сколько

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Киев, Пятница 03 июня 2022 18:31
Кабмин повысил предельный возраст для работы в органах МВД: кому и на сколько Фото: на руководящих должностях в органах МВД можно будет работать до 55 лет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров повысил предельный возраст для работы в органах Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

Сообщается, что правительство внесло изменения в положение о службе рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. В частности, среднему и старшему начальствующему составу подняли предельный возраст на службе с 45 до 55 лет.

Также работникам органов МВД разрешили делить отпуск на несколько частей, урегулирован порядок прохождения аттестации, а также временного занятия должностей при длительных отпусках.

Напомним, ранее Кабинет министров упростил получение водительских прав на период войны в Украине.

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