Кабмин повысил предельный возраст для работы в органах МВД: кому и на сколько

Кабинет министров повысил предельный возраст для работы в органах Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

Сообщается, что правительство внесло изменения в положение о службе рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. В частности, среднему и старшему начальствующему составу подняли предельный возраст на службе с 45 до 55 лет.

Также работникам органов МВД разрешили делить отпуск на несколько частей, урегулирован порядок прохождения аттестации, а также временного занятия должностей при длительных отпусках.