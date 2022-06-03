Кабмін підвищив граничний вік для роботи в органах МВС: кому і на скільки
Кабінет міністрів підвищив граничний вік для роботи в органах Міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.
Повідомляється, що уряд вніс зміни до положення про службу рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ. Зокрема, середньому і старшому начальницькому складу підняли граничний вік на службі з 45 до 55 років.
Також працівникам органів МВС дозволили ділити відпустку на кілька частин, врегульовано порядок проходження атестації, а також тимчасового зайняття посад при тривалих відпустках.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів спростив отримання водійських прав на період війни в Україні.
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