В Украине облегчили получение водительских прав во время войны: что решил Кабмин
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабмин упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 10 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина
Постановление "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине" предусматривает следующее:
- украинцам, переехавшим временно жить в другое место (регион), сдать практический экзамен можно в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен;
- получать обучение по теоретической подготовке с помощью Zoom, Skype, Google meet и т.д.;
- украинцам, переехавшим временно жить в другое место (регион), можно получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов;
- сократить срок обучения для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части;
- вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любом СЦ МВД.
Как сообщалось, в Украине цифровые аналоги водительских прав, технического паспорта и студенческого билета приравняли к бумажным. Соответствующее постановление принял Кабинет министров 29 декабря.
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