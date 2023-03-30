Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської Лаври

"Щойно уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 "Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі Української православної церкви будівель і споруд", - повідомив Ткаченко.

Таким чином управління майном Лаври знову перейшло до держави.

"Бо саме держава є власником цих об’єктів", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, національний заповідник "Києво-Печерська лавра" не планує продовжувати оренду Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Ченцям монастиря порадили залишити монастир до 29 березня.

В УПЦ МП намагалися оскаржити рішення влади та подали позов до Господарського суду. У позовній заяві йдеться про те, що договір між заповідником та Лаврою чинний і в УПЦ МП немає причин для виїзду.

До того ж представники УПЦ МП досі знаходяться на території Києво-Печерської Лаври, хоча мали звільнити її з 29 березня.

Проте суд відхилив позов УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра".

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