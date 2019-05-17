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Кабмин поручит Госаудитслужбе проверить дороги Луганской области

Новости » Политика    17.05.2019 - 11:41
Кабмин поручит Госаудитслужбе проверить дороги Луганской области
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Гройсман отметил, что поручение о проверке подготовят до среды

Кабинет министров Украины предоставит поручение Государственной аудиторской службе провести проверку дорог Луганской области. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, поручение должно быть подготовлено до среды.

"Я дам поручение к среде подготовить поручение. Если нужно, то это будет поручение правительства в среду о направлении в Государственную аудиторскую службу на проверку всего дорожного хозяйства Луганской области", - заявил глава Кабмина.

Напомним, на прошлой неделе в Украине повысили требования к качеству асфальта на автомагистралях.

В частности, изменения в Государственные строительные нормы требуют на международных автомобильных дорогах I-й категории использовать специальные перегружатели при укладке асфальтобетонного покрытия, которые выравнивают температуру и состав асфальтобетонной смеси.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов - капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

Добавим, на ремонт и строительство дорог государственного значения в 2019 году будет направлено 19 млрд гривен.

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