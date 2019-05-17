Кабмін доручить Держаудитслужбі перевірити дороги Луганської області

Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гройсман зазначив, що доручення про перевірку підготують до середи

Кабінет міністрів України надасть доручення Державній аудиторській службі провести перевірку доріг Луганської області. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, доручення має бути підготоване до середи.

"Я дам доручення до середи підготувати доручення. Якщо потрібно, то це буде доручення уряду в середу про направлення до Державної аудиторської служби на перевірку всього дорожнього господарства Луганської області", - заявив глава Кабміну.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні підвищили вимоги до якості асфальту на автомагістралях.

Зокрема, зміни до Державних будівельних норм вимагають на міжнародних автомобільних дорогах I-ї категорії використовувати спеціальні перевантажувачі при укладанні асфальтобетонного покриття, які вирівнюють температуру і склад асфальтобетонної суміші.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна залучить у 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів - капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

Додамо, на ремонт і будівництво доріг державного значення у 2019 році буде направлено 19 млрд гривень.