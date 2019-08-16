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Кабмин поручил ускорить финансирование регионов

Новости » Финансы    16.08.2019 - 13:51
Кабмин поручил ускорить финансирование регионов
Фото: заседание Кабинета министров (РБК-Украина)

Финансирование должно коснуться маленьких городов и общин

Украинское правительство обязало Министерство финансов и Министерство регионального развития ускорить финансирование программ и проектов развития регионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Сообщается, что финансирование в первую очередь должно коснуться малых городов и общин, которое осуществляются, в том числе, за счет фонда регионального развития. Изменения должны вступить в силу с августа текущего года.

"График финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов", - утверждают в Кабмине.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Кабмин задерживает городам выплату 7,6 млрд гривен из фонда регионального развития и 2,5 млрд гривен субвенции на социально-экономическое развитие. Сообщалось, что приостановление выделения денег случилось якобы по инициативе главы Офиса президента Андрея Богдана.

Напомним, в июле Кабмин направил три миллиарда гривен на поддержку малых городов. Средства планировалось направить на решение главных проблем в районных центрах и городах районного значения.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныфинанированиерегиональное развитие
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