Кабмін доручив ПФУ забезпечити масовий перерахунок пенсій

Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман відзначив необхідність проведення аудиту ПФУ найближчим часом

Голова Кабінету міністрів України Володимир Гройсман доручив новому керівнику Пенсійного фонду Євгену Капінусу забезпечити підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня та провести масовий автоматичний перерахунок пенсій іншим категоріям пенсіонерів з 1 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу уряду.

Крім того, Гройсман відзначив необхідність проведення аудиту ПФУ найближчим часом.

"Нам потрібно найближчим часом провести аудит фонду і забезпечити стабільну роботу пенсійної системи. Два найважливіших завдання: Пенсійний фонд має бути підготовлений до того, щоб з 1 січня 2019 року вчергове підвищити пенсії військовим пенсіонерам. А також підготуватися до того, щоб з 1 березня 2019 року провести перший в історії України масовий перерахунок і підвищення пенсій всіх інших категорій пенсіонерів. Це величезна робота, але у вас 4 місяці", - зазначив прем'єр-міністр.

Крім того, голова Кабміну підкреслив, що стратегічним для Пенсійного фонду залишається завдання з детінізації заробітних плат.

"Завдання Пенсійного фонду не тільки в тому, аби платити пенсії нинішнім пенсіонерам. Треба дбати про пенсійне майбутнє кожного громадянина. Розраховую на те, що новий керівник (ПФУ, -ред.) наведе порядок і лад у пенсійній системі України, а діяльність Пенсійного фонду буде публічною і конструктивною", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив від обов'язків голови ПФУ Олексія Зарудного і призначив замість нього Євгена Капінуса. Відзначимо, Капінус обіймав посаду держсекретаря Мінфіну з лютого 2017 року по жовтень 2018 року, а до цього був заступником міністра фінансів.

Як писало РБК-Україна раніше, у Пенсійного фонду в липні виникли проблеми з виплатою пенсій українцям. У Міністерстві фінансів повідомили, що свої зобов'язання перед ПФ за частиною дотацій Кабінет міністрів виконав в повному обсязі, перерахувавши в січні-липні 83,4 млрд гривень. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що ініціює службове розслідування.