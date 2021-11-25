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Кабмин пообещал МВФ увеличить расходы на субсидии после роста тарифов весной 2022 года

Автор: Александр Белоус

Украинская власть обязуются увеличить расходы на жилищные субсидии для граждан весной 2022 года. В этот период ожидается рост тарифов на ЖКУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный Меморандум с МВФ.

Как отмечается в документе, ассигнования в бюджете 2022 года на программы субсидий по оплате услуг ЖКХ достаточны для того же количества участников программ субсидий, как и в этом году при условии неизменности тарифов.

"Однако после пересмотра тарифов весной мы обеспечим, чтобы в пересмотренном бюджете были определены необходимые ресурсы для своевременного и полного обеспечения указанной программы", - говорится в меморандуме.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планируется потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).

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Субсидии в УкраинеМВФ