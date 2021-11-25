Кабмин пообещал МВФ увеличить расходы на субсидии после роста тарифов весной 2022 года

Украинская власть обязуются увеличить расходы на жилищные субсидии для граждан весной 2022 года. В этот период ожидается рост тарифов на ЖКУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный Меморандум с МВФ.

Как отмечается в документе, ассигнования в бюджете 2022 года на программы субсидий по оплате услуг ЖКХ достаточны для того же количества участников программ субсидий, как и в этом году при условии неизменности тарифов.

"Однако после пересмотра тарифов весной мы обеспечим, чтобы в пересмотренном бюджете были определены необходимые ресурсы для своевременного и полного обеспечения указанной программы", - говорится в меморандуме.