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Уряд пообіцяв МВФ збільшити видатки на субсидії після зростання тарифів навесні 2022 року

Автор: Олександр Білоус

Українська влада зобов’язується збільшити видатки на житлові субсидії для громадян навесні 2022 року. У цей період очікується зростання тарифів на ЖКП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений Меморандум з МВФ.

Як зазначається в документі, асигнування у бюджеті 2022 року на програми субсидій з оплати послуг ЖКГ достатні для тієї ж кількості учасників програм субсидій як й цього року за умови незмінності тарифів.

"Проте, після перегляду тарифів навесні ми забезпечимо, щоб у переглянутому бюджеті були визначені необхідні ресурси для вчасного й повного забезпечення зазначеної програми", - йдеться в меморандумі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік видатки на пільги і житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг на рівні 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планується витратити у 2021 році (близько 47,2 млрд гривень).

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Субсидії в УкраїніМВФ