Кабмин может получить право согласовывать изменение целевого назначения лесов

Кабинету министров могут предоставить право согласовывать изменение целевого назначения лесов. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5650.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
В комитете отметили, что документ должен решить два блока проблем в сфере охраны окружающей среды: сохранение лесов и их площади; устранение рисков для биоразнообразия природных экосистем, которые возникли в результате земельной децентрализации.
Закон определяет механизм сохранения самосейных лесов, запрещает распашку пастбищ и сенокосов до 2025 года.
Предусмотрена инвентаризация отличных от пашни участков, переданных из государственной в коммунальную собственность.
Кабмину предоставляется право согласовывать изменение целевого назначения лесов на землях всех категорий и право предоставлять в постоянное пользование леса госформы собственности для ведения лесного хозяйства.
Упрощается процедура перевода земель частной собственности в земли лесного фонда.
В документе прописан механизм выкупа государством земучастков для сохранения территорий природно-заповедного фонда и ведения лесного хозяйства.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект в повестку дня сессии и принять его за основу с дополнениями, утвержденными комитетом", - указано в сообщении.
Напомним, 7 июня глава государства Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы в Украине за три года должны высадить миллиард деревьев.