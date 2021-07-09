UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кабмин может получить право согласовывать изменение целевого назначения лесов

Автор: Юлия Струк

Кабинету министров могут предоставить право согласовывать изменение целевого назначения лесов. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5650.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В комитете отметили, что документ должен решить два блока проблем в сфере охраны окружающей среды: сохранение лесов и их площади; устранение рисков для биоразнообразия природных экосистем, которые возникли в результате земельной децентрализации.

Закон определяет механизм сохранения самосейных лесов, запрещает распашку пастбищ и сенокосов до 2025 года.

Предусмотрена инвентаризация отличных от пашни участков, переданных из государственной в коммунальную собственность.

Кабмину предоставляется право согласовывать изменение целевого назначения лесов на землях всех категорий и право предоставлять в постоянное пользование леса госформы собственности для ведения лесного хозяйства.

Упрощается процедура перевода земель частной собственности в земли лесного фонда.

В документе прописан механизм выкупа государством земучастков для сохранения территорий природно-заповедного фонда и ведения лесного хозяйства.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект в повестку дня сессии и принять его за основу с дополнениями, утвержденными комитетом", - указано в сообщении.

Напомним, 7 июня глава государства Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы в Украине за три года должны высадить миллиард деревьев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраинылесВерховная рада