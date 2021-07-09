Кабмин может получить право согласовывать изменение целевого назначения лесов

В комитете отметили, что документ должен решить два блока проблем в сфере охраны окружающей среды: сохранение лесов и их площади; устранение рисков для биоразнообразия природных экосистем, которые возникли в результате земельной децентрализации.

Закон определяет механизм сохранения самосейных лесов, запрещает распашку пастбищ и сенокосов до 2025 года.

Предусмотрена инвентаризация отличных от пашни участков, переданных из государственной в коммунальную собственность.

Кабмину предоставляется право согласовывать изменение целевого назначения лесов на землях всех категорий и право предоставлять в постоянное пользование леса госформы собственности для ведения лесного хозяйства.

Упрощается процедура перевода земель частной собственности в земли лесного фонда.

В документе прописан механизм выкупа государством земучастков для сохранения территорий природно-заповедного фонда и ведения лесного хозяйства.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект в повестку дня сессии и принять его за основу с дополнениями, утвержденными комитетом", - указано в сообщении.