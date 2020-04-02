Кабмін отримав позитивний сигнал від МВФ і чекає транш найближчим часом

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Також очікується фінансова допомога від Світового банку

Український уряд отримав позитивний сигнал від Міжнародного валютного фонду (МВФ) і чекає транш найближчим часом. Про це на онлайн-зустрічі з представниками Американської торгової палати заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

На цій зустрічі Шмигаль повідомив, що уряд отримав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш. Також очікується фінансова допомога від Світового банку.

Крім того, він зазначив, що введені на час карантину заходи можуть вдарити по бізнесу.

"Ми йдемо м'якшим сценарієм в контексті розвитку епідемії. Однак це не означає, що ми не повинні діяти жорстко", - підкреслив Шмигаль.

Він також додав, що Кабмін працює з НБУ та іншими банками в питанні кредитування бізнесу і відстрочки погашення заборгованостей.

"Готових рецептів для виходу з кризи немає, проте уряд активно шукає їх разом з бізнесом і кращими вченими", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський називав дві умови отримання збільшеної допомоги від МВФ. Такими умовами були прийняття закону про ринок землі і так званого "антіколомойского закону", який заборонить повертати банки їх колишнім власникам. Обидва закони були прийняті на початку тижня.