Кабмин пока не будет увольнять руководство таможни, - Шмыгаль

Кабинет министров не будет принимать никаких кадровых решений в отношении руководства Государственной таможенной службы до определения причин невыполнения госбюджета. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас правительство изучает причины невыполнения бюджета таможней за первые 2 месяца нового года и ищет источники для его выполнения в первом квартале.

"Это первоочередная задача", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что после проведения аудита Кабинет министров обнародует информацию о причинах невыполнения бюджета и определит дальнейшую судьбу руководства таможни.

"Для того, чтобы принимать кадровые решения, надо иметь основания. Надо определить, какова причина (невыполнения бюджета - ред.), и тогда можно принимать обоснованные кадровые решения", - резюмировал премьер.

Напомним, ранее в правительстве заявляли, что ожидают недовыполнения государственного бюджета по поступлениям с таможни. Бывший премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что недовыполнение прежде всего связано с курсовой разницей.

Также РБК-Украина сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова.