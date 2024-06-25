Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА Борзова

Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука в Telegram.
Як зазначив Мельничук, крім звільнення Борзова, Кабмін також призначив Руслану Величко-Трифонюк заступником міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.
Зазначимо, Сергій Борзов народився 12 квітня 1980 року у Вінниці. Він закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського та Національну академію держуправління при президенті України.
Нагадаємо, на початку травня президент України Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
Також у січні Кабмін погодив призначення головою Запорізької ОВА Івана Федорова, який був мером Мелітополя.
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