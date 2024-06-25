Кабмин согласовал увольнение главы Винницкой ОВА Борзова

Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Как отметил Мельничук, помимо увольнения Борзова, Кабмин также назначил Руслану Величко-Трифонюк заместителем министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции.
Отметим, Сергей Борзов родился родился 12 апреля 1980 года в Виннице. Он окончил Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, а также Национальную академию госуправления при президенте Украины.
Напомним, в начале мая президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
Также в январе Кабмин согласовал назначение главой Запорожской ОВА Ивана Федорова, который был мэром Мелитополя.
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