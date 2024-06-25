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Кабмин согласовал увольнение главы Винницкой ОВА Борзова

Фото: Сергей Борзов, глава Винницкой ОВА (facebook.com/KovalyovAndriy)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Как отметил Мельничук, помимо увольнения Борзова, Кабмин также назначил Руслану Величко-Трифонюк заместителем министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции. 

Что известно о Борзове 

Отметим, Сергей Борзов родился родился 12 апреля 1980 года в Виннице. Он окончил Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, а также Национальную академию госуправления при президенте Украины. 

  • 1997 - работал в ООО "Компания "Гейм" ЛТД";
  • 1997-2002 - студент Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского;
  • 08.2002-11.2002 - работал в ООО фирма "Алекс - 2";
  • 11.2002-10.2005 - администратор, ООО "АМИК-Украина";
  • 06.2014-08.2019 - заместитель руководителя Государственного управления делами;
  • 08.2019-06.2020 - руководитель Государственного управления делами;
  • с 06.2020 - начальник Винницкой ОВА.

Напомним, в начале мая президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Также в январе Кабмин согласовал назначение главой Запорожской ОВА Ивана Федорова, который был мэром Мелитополя.

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