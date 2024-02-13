ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін погодив Гайдая на голову Мукачівської РДА, - джерела

Київ, Вівторок 13 лютого 2024 17:00
UA EN RU
Кабмін погодив Гайдая на голову Мукачівської РДА, - джерела Фото: Сергій Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України погодив призначення Сергія Гайдая, який раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію, головою Мукачівської районної державної адміністрації.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Варто зауважити, що Мукачівську райдержадміністрацію поки що очолює Едгар Токар.

Оновлено 17:04

Представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук підтвердив, що Кабмін погодив призначення Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської РДА.

При цьому уряд погодив звільнення Едгара Токаря з посади голови Мукачівської РДА.

Що відомо про Гайдая

Варто зауважити, що Сергій Гайдай уже з 2008 року був на різних державних посадах.

Зокрема, з 2008 до 2010 року він працював помічником депутата Київради Олексія Резнікова.

З 2014 до 2015 року працював радником голови Обухівської РДА у Київській області.

З 2015 року став депутатом Мукачівської райради. З 8 вересня 2015 року та до 28 листопада 2018 року очолював Мукачівську РДА.

З 28 жовтня 2019 року до 15 березня 2023 року він очолював Луганську обласну військову адміністрацію.

Чутки про нову посаду для Гайдая

Вже 16 березня, одразу після звільнення з посади голови Луганської ОВА, Гайдай заявив про те, що його можуть призначити послом України в Казахстані.

Після цього ЗМІ поширили чутки про те, що Казахстан нібито відмовив Україні у планах призначити Гайдая посолом. Сам колишній голова Луганської ОВА пізніше спростував інформацію журналістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область Мукачево
NEWS
Нарвався на критику. Як заяви Трампа спонукають Європу переглянути лідерство США в НАТО
Нарвався на критику. Як заяви Трампа спонукають Європу переглянути лідерство США в НАТО
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги