Кабмін погодив Гайдая на голову Мукачівської РДА, - джерела
Кабінет міністрів України погодив призначення Сергія Гайдая, який раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію, головою Мукачівської районної державної адміністрації.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
Варто зауважити, що Мукачівську райдержадміністрацію поки що очолює Едгар Токар.
Оновлено 17:04
Представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук підтвердив, що Кабмін погодив призначення Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської РДА.
При цьому уряд погодив звільнення Едгара Токаря з посади голови Мукачівської РДА.
Що відомо про Гайдая
Варто зауважити, що Сергій Гайдай уже з 2008 року був на різних державних посадах.
Зокрема, з 2008 до 2010 року він працював помічником депутата Київради Олексія Резнікова.
З 2014 до 2015 року працював радником голови Обухівської РДА у Київській області.
З 2015 року став депутатом Мукачівської райради. З 8 вересня 2015 року та до 28 листопада 2018 року очолював Мукачівську РДА.
З 28 жовтня 2019 року до 15 березня 2023 року він очолював Луганську обласну військову адміністрацію.
Чутки про нову посаду для Гайдая
Вже 16 березня, одразу після звільнення з посади голови Луганської ОВА, Гайдай заявив про те, що його можуть призначити послом України в Казахстані.
Після цього ЗМІ поширили чутки про те, що Казахстан нібито відмовив Україні у планах призначити Гайдая посолом. Сам колишній голова Луганської ОВА пізніше спростував інформацію журналістів.
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