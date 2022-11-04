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Кабмін погодив проект документа про освіту: коли запрацює

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П'ятниця 04 листопада 2022 16:11
Кабмін погодив проект документа про освіту: коли запрацює Фото: Кабмін погодив проект електронного документа про освіту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Кабмін погодив пропозицію Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації документа про освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram постійного представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

Цифрові документи про освіту мають запрацювати протягом двох років. Також урядом затверджено порядок реалізації експериментального проекту та визначено учасників зазначеного експерименту, а також їх завдання під час його проведення.

Оновлено (16:39)

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у "Дії" з'являться дипломи про освіту та шкільні атестати. Документи в смартфоні замість паперових можна буде використовувати під час працевлаштування, вступу до університету або оформлення служби зайнятості.

"Відновити документи про освіту - досить складний бюрократичний процес. Тому їхня цифровізація – це не лише про зручність, а й про спрощення життя для тисяч українців", - зазначив міністр.

Раніше ми писали, що міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування програми доступного кредитування "Оселя" у додатку "Дія".

Також повідомлялося, що в Україні з'явився мобільний додаток "єПВО" , за допомогою якого можна повідомити про переміщення ворожих повітряних цілей.

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