Кабмин согласовал проект єДокумента про образование: когда заработает

Кабмин согласовал предложение Министерства образования и науки и Министерства цифровой трансформации по реализации єДокумента про образование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram постоянного представителя правительства в Верховной раде Тарас Мельничука.

Цифровые документы об образовании должны заработать в течение двух лет. Также правительством утвержден порядок реализации экспериментального проекта и определены участники указанного эксперимента, а также их задачи во время его проведения.

Обновлено (16:39)

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в "Дії" появятся дипломы об образовании и школьные аттестаты. Документы в смартфоне вместо бумажных можно будет использовать при трудоустройстве, поступлении в университет или оформлении в службе занятости.

"Восстановить документы об образовании - довольно сложный бюрократический процесс. Поэтому их цифровизация – это не только об удобстве, но и об упрощении жизни для тысяч украинцев", - отметил министр.