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ЗМІ написали, що Верещук очолить Тернопільську ОВА. Вона відреагувала

Україна, Субота 20 квітня 2024 13:52
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ЗМІ написали, що Верещук очолить Тернопільську ОВА. Вона відреагувала Фото: віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук прокоментувала своє нібито "призначення" головою Тернопільської ОВА. Цю інформацію розповсюдила низка ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

"Сьогодні деякі ЗМІ написали, що я нібито збираюсь очолити Тернопільську ОВА. Доповідаю: по-перше, це неправда. По-друге, я б на це не погодилась. І моє керівництво про це чудово знає", - написала вона.

Не менш скептично вона поставилася і до інформації про свою нібито "відставку", яку раніше анонсували кілька нардепів.

Що написали ЗМІ

Низка ЗМІ 20 квітня написали, що Ірина Верещук очолить Тернопільську військову обласну адміністрацію.

Місце голови Тернопільської ОВА стало вакантним після того, як наприкінці грудня 2023 року колишній глава адміністрації Володимир Труш пішов з посади.

Нагадаємо, наприкінці березня в Раді національної безпеки і оборони України та Офісі президента відбулися кадрові перестановки. Почалося все зі зміни секретаря РНБО, а дійшло першого помічника президента. Докладніше про це -у матеріалі РБК-Україна.

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Тернопіль Ірина Верещук
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