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У Тернопільській ОВА зміниться очільник. Кабмін погодив звільнення Труша

Україна, Середа 27 грудня 2023 17:41
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У Тернопільській ОВА зміниться очільник. Кабмін погодив звільнення Труша Фото: голова Тернопільської ОДА Володимир Труш (facebook.com Trush Volodymyr)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження щодо звільнення голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву уряду.

Сьогодні, 27 грудня, на засіданні Кабінету міністрів України ухвалили розпорядження щодо звільнення з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації - Володимира Труша.

Що відомо про Труша

Зауважимо, що Труш знаходився на посаді голови Тернопільської ОДА з 19 березня 2020 року.

До цього він обіймав посаду голови Рогатинської районної державної адміністрації.

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