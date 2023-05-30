Кабмін погодив кандидата на посаду голови Одеської ОВА

Як зазначають у відомстві, Кабмін підтримав проект указу президента щодо призначення Олега Кіпера головою Одеської ОВА. Наразі він є керівником Київської міської прокуратури.

Також на сьогоднішньому засіданні було ухвалено розпорядження про звільнення Валерії Коломієць з посади заступника міністра юстиції з питань європейської інтеграції.

Варто зауважити, що раніше посаду голови Одеської ОВА обіймав Максим Марченко. Він очолював відомство з 1 березня 2022 року.

Але президент Володимир Зеленський 15 березня 2023 року підписав указ про звільнення Марченка з посади.

Що відомо про Кіпера

Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році. Під час президентства Віктора Януковича він обіймав посаду начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури. У 2014 році його внесли до списку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, згідно із законом "Про очищення влади".

У 2019 році Кіперу вдалося через скандальний Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) довести, що його люстрація була безпідставною.

При цьому нещодавно він потрапив у черговий скандал, коли виїхав у відпустку за кордон наприкінці 2022 року. Там прокурор провів 10 днів.